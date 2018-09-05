Он не переводил деньги своим несовершеннолетним дочери и сыну

Он не переводил деньги своим несовершеннолетним дочери и сынуВ Костроме мужчину отправили на пять месяцев в колонию строгого режима за долги по алиментам.Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП. По решению суда мужчина должен был выплачивать треть доходов своим несовершеннолетним дочери и сыну. Приставы проверили его имущественное состояние и закрыли выезд за границу. За неуплату алиментов мужчине назначили 100 часов наказания. После наказания ситуация не изменилась.В итоге мужчину привлекли к уголовной ответственности. Учитывая, что он судим за кражу и нетрезвое вождение, должника посадили в тюрьму.