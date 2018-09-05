Об этом сообщили в пресс-службе администрации

Об этом сообщили в пресс-службе администрацииВ каждом третьем костромском автобусе сотрудники управления транспорта и прокуратуры обнаружили нарушения, сообщают в пресс-службе городской администрации.Они проверяли качество обслуживания и безопасность общественного транспорта. Правоохранители посмотрели, насколько перевозчики придерживаются расписания, есть ли в салоне кондуктор, работают ли устройства с информацией об остановках.За час они остановили 30 единиц транспорта. Полицейские пришлик неутешительному выводу - каждый третий работает с нарушениями. По итогам месяца перевозчиков оштрафуют.