В Краснодаре второй день ведутся поиски школьника, который накануне не вернулся домой.

В Краснодаре второй день ведутся поиски школьника, который накануне не вернулся домой. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.Как уточняется, сообщение о пропавшем мальчике поступило на пульт около 20:30 4 сентября. Местная жительница заявила, что ее 9-летний сын ушел из дома около 7 часов утра 3 сентября и до настоящего момента не вернулся.Сотрудники полиции организовали необходимые оперативно-розыскные мероприятия, передает ТАСС.