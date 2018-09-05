Он похитил сумку с заднего сидения автомобиля

Он похитил сумку с заднего сидения автомобиляВ Муроме молодой человек украл строительные инструменты, чтобы доделать ремонт в своей квартире.Инцидент произошел в субботу, 1 сентября. Из припаркованного автомобиля украли сумку с инструментами. Сумма ущерба составила 5 450 рублей. Молодой человек рассказал, что приметил машину ночью.Он разбил кирпичом стекло и украл инструменты - дрель, шуруповерт, углошлифовальная машина, строительный нож. В отношении грабителя возбудили уголовное дело.