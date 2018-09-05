Солистка группы
Serebro Ольга Серябкина невероятно привлекательная девушка. Ее фото в соцсетях
отрада для глаз для любого мужчины.
Солистка группы
Serebro Ольга Серябкина невероятно привлекательная девушка. Ее фото в соцсетях
отрада для глаз для любого мужчины.
Красотка часто балует поклонников снимками себя любимой в
купальнике. Для фона она находит красивое место, к примеру пляж или заросли тропических
растений, выбирает эротичную позу, которая обязательно должна
подчеркивать достоинства фигуры, и призывно смотрит в камеру – вот рецепт
идеальных снимков Серябкиной в Instagram.
Недавно в микроблоге артистка опубликовала новый кадр, на котором, как
обычно, демонстрирует шикарное тело в откровенном наряде. Поклонники осыпали девушку комплиментами. "Оль ты похожа на порно звезду!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "от твоей красоты дух захватывает и в области паха
трепет 🎀💦 но твои глаза не горят страстью в виду
отсутствия мужчины в твоей постели ❤️❤️",
"Вот моя настоящая богиня😻у
тебя такая убийственная красота", – писали разгоряченные мужчины в
комментариях к снимку.
Однако завистницы не дремлют, они принялись придираться к
звезде с критикой. Мол, черный купальник, в который облачена знаменитость,
плохо сидит и показывает недостатки фигуры: скрывает талию и выделяет немного
выпирающий животик. Недруги предложили Ольге отправиться в спортзал, качать
пресс.
Отметим, что на грязные выпады звезда никак не отреагировала.
Серябкина любит привлекать внимание к
своей персоне и для этого она не стесняется даже раздеться. К примеру, недавно она
шокировала народ ультраоткровенным образом.
На фото Ольга стоит на
фоне золотого песка и деревьев. Звезда облачена в цельный желтый купальник.
Подписчиков ошарашил необычный крой наряда Сеябкиной: он закрывал бока часть
груди, которая так и норовила вывалиться, и промежность. Многие решили, что
красотка перепутала зад и перед изделия.