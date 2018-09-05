При взрыве бытового газа в одной из квартир девятиэтажного кирпичного дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге пострадал один человек.

При взрыве бытового газа в одной из квартир девятиэтажного кирпичного дома на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге пострадал один человек. Такие данные сообщает источник в экстренных службах города.В настоящее время хозяина квартиры осматривают врачи. Полиция выясняет причины случившегося. Эвакуация жителей не производится, передает ТАСС.По данным сотрудников экстренных служб, конструкции здания не обрушились, но появились трещины. Стена квартиры, где произошло ЧП, частично продавлена в соседнюю квартиру, угрозы разрушения нет. После осмотра места происшествия не было выявлено никаких претензий к работе газового оборудования.