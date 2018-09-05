Регионы могут получить право вводить у себя
туристический сбор. Этот аналог курортного сбора составит 1–2% от стоимости
проживания.
Регионы могут получить право вводить у себя
туристический сбор. Этот аналог курортного сбора составит 1–2% от стоимости
проживания.
Сбор будет
включаться в стоимость проживания. Инициатива нововведения находится на
рассмотрении в министерствах культуры и финансов.
Опробовать проект
собираются в Санкт-Петербурге. На всю страну он распространится с 2020 года. Все
средства будут идти в бюджет регионов, передает РБК.
Стоит отметить,
что подобная идея не нова. Ранее с похожими предложениями выступал губернатор
Петербурга Георгий
Полтавченко. По его мнению, введение сбора необходимо для
реставрации памятников, ради которых в северную столицу и приезжают туристы.
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