Регионы могут получить право вводить у себя туристический сбор. Этот аналог курортного сбора составит 1–2% от стоимости проживания.

Регионы могут получить право вводить у себятуристический сбор. Этот аналог курортного сбора составит 1–2% от стоимостипроживания.Сбор будетвключаться в стоимость проживания. Инициатива нововведения находится нарассмотрении в министерствах культуры и финансов.Опробовать проектсобираются в Санкт-Петербурге. На всю страну он распространится с 2020 года. Всесредства будут идти в бюджет регионов, передает РБК.Стоит отметить,что подобная идея не нова. Ранее с похожими предложениями выступал губернаторПетербурга ГеоргийПолтавченко. По его мнению, введение сбора необходимо дляреставрации памятников, ради которых в северную столицу и приезжают туристы.Материал дополняется