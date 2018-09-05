Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Западного Нила в мире. В России, в Волгоградской области зарегистрирован 21 случай заболевания этим заболеванием. В основном, пострадавшие долго находились на дачах, где их покусали комары-переносчики этого заболевания.

Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Западного Нила в мире. В России, в Волгоградской области зарегистрирован 21 случай заболевания этим заболеванием. В основном, пострадавшие долго находились на дачах, где их покусали комары-переносчики этого заболевания."В самых тяжелых случаях поражается центральная нервная система. Развивается менингит. Два таких случая есть, это пожилые люди", — рассказала Галина Заболотная, врач-инфекционист отдела профилактики инфекционных заболеваний Волгоградской области.Вспышка лихорадки Западного Нила зафиксирована в Европе, Америке и Израиле. Самая острая ситуация сейчас на юге Старого Света и Балканах. Больше всего заболевших в Сербии, на втором месте — Италия."Названную цифру можно смело умножить на 5, потому что только у 20% больных появляются симптомы. 80% этих симптомов не имеют. В нашей стране первую вспышку мы зарегистрировали, я еще тогда помню, в 1999 году в Волгоградской области", — говорит Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ.Основные симптомы лихорадки — это высокая температура, озноб, мышечная боль, тошнота. В Роспотребназдоре настоятельно рекомендуют при появлении банальной простуды или сыпи обращаться к врачу.Основной причиной заражения специалисты всемирной организации здравоохранения называют укусы инфицированных комаров.Как объясняет Геннадий Онищенко — самке комара нужно напиться крови, чтобы перезимовать зиму, поэтому она кусает людей. В этом году аномально высокие температуры и обильные осадки спровоцировали увеличение популяции комаров и раннюю вспышку лихорадки Западного Нила. Наибольшее распространение этого заболевания происходит в сезон с июля по октябрь — в самый жаркий период."Этот вирус передается через укус комаров. В природе "резервуаром" являются теплокровные, в частности, птицы, водные птицы или околоводные птицы. Это те виды животных, у которых вирус сохраняется постоянно", — пояснила Юлия Демина, заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора.С начала года зарегистрировано свыше 400 случаев с типичными для вируса симптомами, 27 из которых привели к летальному исходу. В Роспотребнадзоре рекомендуют быть осторожнее, но запрет на поездки в какие-бы то ни было страны не вводят.Схема защиты проста: одеваться по вечерам, чтобы комары не покусали, мазать кожу специальными средствами, либо наносить спрей на одежду. Волшебного лекарства от этого заболевания, к сожалению нет.Вакцины против этого заболевания нет, хотя сделать, наверное, не мешало бы. И не вижу каких-то тут научных трудностей в создании этой вакцины. Европейские страны не болели и поэтому они, а они в основном генераторы подобного рода, подобного рода изделий", — констатировал Онищенко.