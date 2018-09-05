В американском Далласе мужчина на внедорожнике въехал в здание, где находится студия телеканала Fox News. Злоумышленник был схвачен подоспевшими правоохранителями.

В американском Далласе мужчина на внедорожнике въехал в здание, где находится студия телеканала Fox News. Протаранив фасад из стекла, злоумышленник вылез из машины и начал что-то кричать, после чего был схвачен подоспевшими правоохранителями. Людей из здания эвакуировали."Бригада саперов выехала на место. Он оставил подозрительную сумку", — сообщает телеканал Fox News.В результате инцидента никто не пострадал. О мотивах злоумышленника пока не сообщается.