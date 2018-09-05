Его приговорили к десяти годам лишения свободы

Его приговорили к десяти годам лишения свободыВ Вязниках мужчина двумя молотками забил бывшего сокамерника, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Мужчины познакомились во время отбывания предыдущего срока. Между ними сразу возникли неприязненные отношения. Злоумышленник был уверен, что его сокамерник отбирает посылки у других осужденных. В 2017 году он вышел на свободу. В Вязниках мужчина встретил старого знакомого и сказал, чтобы тот даже не попадался ему на глаза.В мае этого года злоумышленник пришел в гости к приятельнице. Там он увидел бывшего сокамерника. Мужчина схватил два молотка и расколотил ему голову. Тот скончался на месте происшествия.По решению суда злоумышленник проведет в колонии строгого режима 10 лет.