В Санкт-Петербурге спасатели выехали по сигналу о взрыве, произошедшем в жилом доме на проспекте Народного ополчения.

В Санкт-Петербурге спасатели выехали по сигналу о взрыве бытового газа, произошедшем в жилом доме на проспекте Народного ополчения. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах города.По словам очевидцев, взрыв раздался на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома, в результате которого обрушилась межкомнатная стена. Данных о пострадавших не поступало, передает ТАСС. Пожара после взрыва не последовало.