Неизвестные написали серийный насильник на звезде комика Билла Косби, расположенной на Аллее славы в Голливуде. Пожилой артист обвиняется в десятках случаев приставаний к женщинам и нескольких изнасилованиях.

Неизвестные написали "серийный насильник" на звезде комика Билла Косби, расположенной на Аллее славы в Голливуде. Пожилой артист обвиняется в десятках случаев приставаний к женщинам и нескольких изнасилованиях, сообщает USA Today.Полицейские Лос-Анджелеса заявили, что сообщение об осквернении звезды Билла Косби поступило к ним рано утром 4 сентября. По словам стражей порядке, через несколько часов объект очистили.Vandals scrawl "serial rapist" on Bill Cosby's star on Hollywood's Walk of Fame https://t.co/R6fptICj1g pic.twitter.com/O36sdEEmMP— Los Angeles Times (@latimes) September 4, 2018Звезду на Аллее славы Билл Косби получил в 1977 году. Объект пытались испачкать и разрушить как минимум дважды – в 2014-м и 2015-м годах. Вердикт по скандальному делу артиста вынесут 24-25 сентября.