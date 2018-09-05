Вдова Иосифа Кобзона Нелли одобрила памятник певцу, который создает президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли одобрила памятник певцу, который создает президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам ваятель, подчеркнув, что отослал вдове народного артиста СССР снимки эскиза скульптуры.По его словам, монумент из бронзы будет высотой 2,5 метра и представляет Кобзона, изображенного с микрофоном в руках и в концертном костюме.Церетели планирует отлить памятник в Санкт-Петербурге и закончить работу над ним до конца текущего года.По словам скульптора, он создавал памятник с натуры, так как Кобзон сам попросил его сделать такой монумент и даже успел увидеть горельеф, который ему очень понравился.Планируется, что изваяние будет установлено в Галерее Церетели на Пречистенке в Москве.Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной и тяжелой болезни.