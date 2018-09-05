Племянница беглого российского полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сомневается в новых данных, опубликованных Скотланд-Ярдом. Она никогда не видела людей, которых подозревают в покушении на дядю и сестру, и никогда не слышала таких имен, как Александр Петров или Руслан Боширов.

Племянница беглого российского полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сомневается в новых данных, опубликованных Скотланд-Ярдом. Она никогда не видела людей, которых подозревают в покушении на дядю и сестру, и никогда не слышала таких имен, как Александр Петров или Руслан Боширов, пишет агентство "Интерфакс".Также она добавила, что имена и внешность предполагаемых киллеров слишком обычные. Под эти приметы подходят тысячи людей.Кроме того, Виктория рассказала, что до сих пор пытается получить британскую визу для себя и для матери Сергея Скрипаля. Но они даже не знают, куда ехать. Дом в Солсбери пока не разрушен, но его считают зараженным.Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок". Большинство экспертов, знакомых с этим ядом, считали, что шансов на выживание у экс-полковника и его дочери нет. Однако, они выздоровели.