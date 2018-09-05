Суд удовлетворил ходатайство о снижении наказания владельцу пермского клуба Хромая лошадь Анатолию Заку, отбывающему наказание по делу о пожаре со 156 жертвами, пересчитав срок заключенного в связи с вступлением в силу закона день за полтора.

Суд удовлетворил ходатайство о снижении наказания владельцу пермского клуба "Хромая лошадь" Анатолию Заку, отбывающему наказание по делу о пожаре со 156 жертвами, пересчитав срок заключенного в связи с вступлением в силу закона "день за полтора".Как передает РИА Новости, данное решение 22 августа принял Копейский городской суд на основании нового закона УПК РФ "Об освобождении от наказания или о смягчении наказания". По нему один день содержания под стражей в следственном изоляторе засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня в колонии-поселении.Решение об освобождении Зака вступило в силу 4 сентября. Ранее с него в пользу семей жертв пожара была взыскана сумма в 158 миллионов рублей.В сентябре 2015 года было смягчено наказание исполнительному директору клуба "Хромая лошадь Светлане Ефремовой – она была освобождена из колонии-поселения для того, чтобы оставшийся срок отбывать дома.Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь", произошедший в Перми 5 декабря 2009 года, стал крупнейшим по числу жертв происшествием такого рода в России — погибли 156 человек, 404 признаны потерпевшими.Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию российских властей. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.По уголовному делу осуждены владелец клуба Анатолий Зак и его совладелец Константин Мрыхин. Признаны виновными исполнительный директор Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов, организаторы фейерверк-шоу Игорь и Сергей Дербеневы, инспекторы Госпожарнадзора по Пермскому краю Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева, бывший главный госинспектор края по пожнадзору Владимир Мухутдинов.