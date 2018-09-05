Молодые люди заключены под стражу.

В конце августа текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД около одного из домов на улице Завадского областного центра задержали 18-ти и 21-летнего местных жителей. В ходе проведения личного досмотра и осмотра транспортного средства, на котором передвигались задержанные, оперативники обнаружили и изъяли несколько свертков с порошкообразным веществом светлого цвета внутри.Результаты проведенного исследования показали, что в свертках находился синтетический наркотик, общей массой более 12 граммов.Установлено, что молодые люди на протяжении месяца занимались сбытом «синтетики» территории города Владимира через систему тайников, а также в ходе личных встреч с наркопотребителями.В настоящее время в отношении 18-ти и 21-летнего граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Подозреваемые заключены под стражу.