Председатель нижней палаты Вячеслав Володин продолжает поездку по Саратовской области. В компании губернатора региона Валерия Радаева спикер прибыл в Самойловский район, где посетил одну из школ. Парламентарий пообещал оказать помощь в ремонте здания образовательного учреждения, а также предложил разместить на его территории спортивный комплекс.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин продолжает поездку поСаратовской области. В компании губернатора региона Валерия Радаеваспикер прибыл в Самойловский район, где посетил одну из школ. Парламентарий пообещал оказать помощь в ремонте здания образовательногоучреждения, а также предложил разместить на его территории спортивныйкомплекс.В школе №1 рабочего поселка Самойловка спикера встретила директор учебного заведения Елена Запорожская. Она провела экскурсию по школьному зданию и его территории. Вячеслав Володин осмотрел двор и предложил организовать там спортивный комплекс открытого типа. Такие площадки строят в регионе в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы.Изначально планировалось, что спортивный комплекс будет располагаться в 5-7 минутах ходьбы от образовательного учреждения. Володин отметил, что на территории школы №1 достаточно места для спортивных сооружений, для баскетбольной площадки и даже для футбола, передает .После этого спикер осмотрел классы. Обратившись к главе региона Валерию Радаеву, Володин отметил, что школе необходим капитальный ремонт. Необходимо произвести замену окон, установить подвесной потолок, конкретизировал председатель нижней палаты.Парламентарий отметил, что ремонт может начаться уже в следующее лето. "С вас, Валерий Васильевич, окна, а с меня – все остальное", – обратился спикер к губернатору Саратовской области.Напомним, ранее Вячеслав Володин в ходе поездки по региону поселок Романовка. Председатель нижней палаты осмотрел новый спортивный комплекс, созданный рядом с одной из местных школ, а также предложил построить в районе бассейн. Кроме того, спикер заявил о необходимости разработки программы развития отдаленных территорий.