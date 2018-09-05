Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 5 сентября, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым пунктом поездки председателя нижней палаты по региону стал поселок Романовка.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 5 сентября, прибыл вСаратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Первымпунктом поездки председателя нижней палаты по региону стал поселокРомановка.В ходе визита в поселок Володин ознакомился с ходом реализации одного из своих благотворительных проектов – создания спортивного комплекса на территории школы имени И.В. Серещенко. До последнего времени там не было открытой спортплощадки для занятий детей.В мае этого года жители и педагоги поселка обратились к спикеру с просьбой помочь в создании спортивной площадки. Вячеслав Володин инициативу поддержал, работы начались уже в июне.Теперь в Романовке появился современный спортивный комплекс. Строители оборудовали футбольное поле с всепогодным покрытием, были созданы площадки для занятий баскетболом, волейболом, воркаутом, появились беговые дорожки и территория для сдачи нормативов ГТО.По словам спикера, необходима комплексная программа развития удаленных территорий. "К этим районам относится и Романовский", – подчеркнул председатель нижней палаты. Стоит отметить, что от Романовки до Саратова более 200 километров, а до Тамбова – около 130.Володин посетовал, что местная молодежь не задерживается на своей малой родине, предпочитая уезжать в Саратов или Москву. "В Романовской средней школе, где мы сейчас находимся, учится около 600 учеников, хотя школа рассчитана на 1000", – привел пример спикер. Кроме того, отметил он, 85% местных выпускников поступают в вузы, но из них возвращаются обратно меньшинство – 15-20%.Из-за этого, подчеркнул законодатель, в районе не хватает специалистов во всех сферах. "Мы должны разработать программу развития Романовского района и других удаленных от центра территорий до конца года", – сказал Володин.В ходе общения с местными жителями Вячеслав Володин затронул тему строительства в районном центре бассейна. "Печально, что желающие заниматься плаванием вынуждены ездить в соседний Мучкапский район Тамбовской области, где подобный бассейн есть", – сказал спикер.Председатель нижней палаты вспомнил, что строительство школы в Романовке давалось нелегко. Образовательный объект возводился в 1990-е годы в тяжелейших экономических условиях, подчеркнул спикер. "Неужели сейчас, когда экономика растет, повсеместно строятся объекты социальной и спортивной инфраструктуры, мы сообща не построим в Романовке бассейн", – сказал Володин.Стоит отметить, что благотворительный проект спикера по созданию спортивных комплексов открытого типа уже реализован в Озинском и Александрово-Гайском районах Саратовской области, а также в Саратове и Балаково. Аналогичные объекты появятся еще в шести районах области.