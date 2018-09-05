Представляясь сотрудницей государственных органов, женщина за денежное вознаграждение предлагала услуги по решению различных вопросов. Доверчивые ковровчане передали злоумышленнице более 1 млн рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней ранее судимой жительницы города Ковров, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В период с июня по август 2018 года в полицию поступили заявления от шестерых ковровчан по фактам совершенных в отношении них мошеннических действий. Каждый раз потерпевшие указывали на одну и ту же женщину.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемой подозреваемой. Ранее судимая за совершение аналогичных преступлений 35-летняя жительница города Ковров была задержана и дала признательные показания.Установлено, что с марта по май текущего года женщина, представляясь сотрудницей различных государственных органов, за денежное вознаграждение предлагала гражданам услуги по решению вопросов в данных учреждениях.Так, представляясь сотрудницей военного комиссариата, фигурантка умело убеждала людей в том, что у нее имеется военный сертификат, который она вскоре обналичит, брала у горожан деньги, впоследствии обещая вернуть их с процентами. Не имея в действительности никакого отношения к ГИБДД, женщина предлагала помощь в оформлении водительских удостоверений и содействие в сдаче экзамена.По словам потерпевших, 35-летняя ковровчанка была очень убедительна в своих обещаниях, не скрывала своего имени и паспортных данных, оформляла расписки. Однако после получения денежных средств, на связь больше не выходила.Доверчивые граждане передали злоумышленнице более 1 млн рублей.У следствия есть основания полагать, что фигурантка причастна к совершению еще нескольких эпизодов противоправной деятельности. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции напоминают: будьте бдительны и не доверяйте незнакомым людям, обещающим в одночасье разрешить ваши проблемы за денежное вознаграждение. Остерегайтесь мошенников!