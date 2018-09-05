Не знают, за что платят. Жителям дома № 40 на улице Лермонтова приходится отдавать за свет по 5 тысяч рублей в месяц. В квитанциях у людей сразу две строчки по электроснабжению, в каждой свой тариф и своя стоимость услуги. Договориться с ресурсоснабжающей организацией у людей не получается. Валерия Саенко разбиралась в этой ситуации и, кажется, нашла выход.

Не знают, за что платят. Жителям дома № 40 на улице Лермонтова приходится отдавать за свет по 5 тысяч рублей в месяц. В квитанциях у людей сразу две строчки по электроснабжению, в каждой свой тариф и своя стоимость услуги. Договориться с ресурсоснабжающей организацией у людей не получается. Валерия Саенко разбиралась в этой ситуации и, кажется, нашла выход.(ул. Лермонтова)"Вот телевизор. Больше никакой радиоаппаратуры нет".На кухне из электрики тоже только холодильник. Больше Вера Владимировна в этой квартире пока не нажила. На новую жилплощадь женщина заехала только в 10 числах июля. А в августе получила первую квитанцию за электричество - на 5 тысяч рублей.Вера Седова, житель дома № 40: "Я проживаю одна, я редко пользуюсь. Свет я включаю только вечером, и телевизор. У меня нет такой аппаратуры, чтобы света столько нагорало. Я на инвалидности, пенсия у меня всего 8 тысяч, и приходится все равно поэкономнее". - "Пенсия у вас 8 тысяч рублей, вы 5 отдали, вам приходится месяц на 3 тысячи жить?" - "Да. Безвыходное положение просто".Дом № 40 по улице Лермонтова состоит всего из 4 квартир. Коммунальных. В каждой - по 7 комнат. У жильцов индивидуальные счетчики на электричество, и раньше, рассказывают старожилы, по ним платили всего 400-500 рублей в месяц. Но с мая в квитанциях появилось сразу две строки с электроснабжением - в каждой разный тариф и своя сумма.Валентина Безрукова, житель дома № 40: "К нам приходят такие "квитки", с большими, огромными суммами, мы спрашиваем: "Что это такое?" - Бежим туда соответственно. Нам говорят: "У вас сделали общий счетчик на каждую квартиру, и по нему распределяется по количеству людей". То есть, получается, если у меня 3 человека прописаны, то у нас каждый отдельной лампочкой пользуется".Чехарда с квитанциями началась сразу после ремонта в апреле этого года, рассказывают жильцы. Тогда в коммунальных квартирах установили электросберегающие светильники. Новые коммуникации протянули прямо по обшарпанным потолкам. Даже штукатурить для приличия не стали. Теперь свет в коридорах загорается, только когда мимо проходит человек. Поставили и новые приборы в подъезде. Люди уверены, именно из-за этих счётчиков и выросли платежи за электричество."Вот нам сделали общедомовые счетчики, которые на каждую квартиру идут. И они не открываются, то есть они сами приходят, открывают".То есть вместо индивидуальных приборов учёта коммунальщики снимают показания с общедомовых. Да еще и приписывают, уверены люди. Валентина живёт с двумя детьми на площади в 19 квадратов. Нет ни стиральной машины, ни электроплиты, ни других электроприборов. А платежи все равно по 5 тысяч рублей в месяц. За что?Валентина Безрукова, житель дома № 40: "Я считаю, что дело в должниках. Так как эти суммы все равно надо раскидывать, покрывать и все остальное".Валентина уже обращалась в офис компании "Т+", чтобы ей сделали перерасчет, но там оснований для уменьшения платежей не нашли. Нашему каналу коммерсанты-ресурсники пояснили следующее:"В связи с тем, что не все комнаты в коммунальной квартире оборудованы индивидуальными приборами учёта электроэнергии, а также в связи с отсутствием письменно оформленного соглашения между жильцами о порядке распределения электроэнергии, потреблённой в местах, являющихся общим имуществом, расчёт платы за коммунальную услугу по электроснабжению осуществляется исходя из показаний общего (квартирного) прибора учёта электрической энергии пропорционально количеству граждан, постоянно и временно проживающих в комнатах в коммунальной квартире".Уменьшить платежи за электроэнергию можно. Для этого жильцы коммуналки должны провести общее собрание и вместе выбрать форму расчёта. Если люди решат платить по индивидуальным счётчикам в комнатах, то между собой они должны распределить плату за свет в местах общего пользования: на кухне, в санузлах и коридорах. После этого с письменным соглашением можно обращаться в ресурсоснабжающую компанию. И тогда жителям начнут присылать квитанции с адекватными начислениями.