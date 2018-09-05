На 2,9 млн евро

На 2,9 млн евроВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией «Еврооптавто» (Беларусь) о передаче в финансовый лизинг 30 автомобилей «Купава» с холодильными установками. Стоимость предмета лизинга составляет 2,9 млн евро.Главная задача авторефрижераторов – доставка продукции, которая требует соблюдения специального климатического и температурного режима.Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «При транспортировке продовольственного груза крайне важно соблюдать специальные условия для хранения и перевозки. Наличие в парке транспортных компаний авторефрижераторов позволяет расширять клиентские сегменты и работать с продовольственными сетями».