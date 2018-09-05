Престижная веломногодневка Вуэльта продолжается в Испании и Андорре. В среду, пятого сентября, состоялся 11 этап гонки между местечками Момбэй и Рибейра Сакра. Победителем этапа стал итальянец Алессандро де Марки из команды BMC.

Престижная веломногодневка "Вуэльта" продолжается в Испании и Андорре. В среду, пятого сентября, состоялся 11 этап гонки между местечками Момбэй и Рибейра Сакра. Победителем этапа стал итальянец Алессандро де Марки из команды BMC.Итальянский спринтер преодолел дистанцию в 207,8 километра за 4 часа 52 минуты 38 секунды. Второе время показал колумбиец Хонатан Рестрепо из Katusha Alpecin, отставший на 28 секунд. Третьим стал еще один итальянец Франко Пеллицотти из Bahrain Merida. Его отставание от лидера составило 59 секунд.Лучшим среди российских гонщиков стал Павел Кочетков из Katusha Alpecin. Он финишировал спустя 3 минуты 52 секунды, что позволило ему занять 54 строчку. Его партнер по команде Ильнур Закарин стал 57-м, приехав спустя 4 минуты 5 секунд.В общем зачете на пьедестале располагаются все те же: британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott удерживает желтую майку лидера, а партнеры по Movistar испанец Алехандро Валверде и колумбиец Наиро Кинтана являются его преследователями. Лучшим из россиян является Закарин. Он на 35 позиции.