С сожалением сообщаем, что юридические лица, работающие под брендом Натали Турс, прекратили туроператорскую деятельность. А далее - рекомендация обращаться за компенсациями в страховую компанию. Такой текст появился 4 сентября на сайте Натали Турс.

"С сожалением сообщаем, что юридические лица, работающие под брендом "Натали Турс", прекратили туроператорскую деятельность". А далее — рекомендация обращаться за компенсациями в страховую компанию. Такой текст появился 4 сентября на сайте "Натали Турс". Закрыть продажи пришлось в связи с исключением фирмы из реестра туроператоров. С одной стороны, для обманутых клиентов появился шанс вернуть хоть какие-то деньги. С другой, получить все шанса нет.В офисе компании "Натали Турс", которая еще накануне считалась действующим туроператором, лишь секретарь и юрист. Принимают документы у обманутых туристов.- Когда вы мне отдадите мои деньги? – вопрошает одна из посетительниц.Шанс вернуть хотя бы часть денег у тысяч туристов со всей страны появился сегодня утром — Ростуризм воспользовался своими новыми полномочиями. Это приказ об исключении сведений о туроператорах из Единого федерального реестра туроператоров.Теперь клиенты "Натали Турс" получили право обратиться за компенсациями. Раньше для этого нужно было заявление туроператора о банкротстве."Страховые выплаты положены только тем туристам, которые приобрели полный пакет у этих туроператоров. То есть, и размещение, и перевозка за одну цену в рамках одного договора", — поясняет начальник правового управления Федерального агентства по туризму Изо Арахамия.В течение ближайшего месяца в страховой компании рассчитывают принять около тридцати тысяч заявлений от пострадавших туристов. Для этих целей в офисах даже оборудовали специальные стойки, где обслуживают исключительно клиентов туроператора "Натали Турс".Приходят бизнесмены и студенты, молодожены и пенсионеры."Я бы хотела, чтобы вернули мне мои деньги, которые с прошлого года, с 11 ноября, пользуется турфирма. И крутила ими. И присвоила их безнаказанно. А я теперь я гоняюсь за ними", — поясняет пострадавшая от турфирмы Вероника Волкова.Пожилая пара все-таки съездила в Париж за свой счет."Теперь хотим, хотя бы за вычетом билетов, чтобы нам вернули все оставшиеся деньги, которые мы заплатили за проживание в гостинице, за трансферы, за экскурсии и так далее", — делятся они своими законными намерениями.Но компенсировать все расходы никто даже не обещает."Те требования, которые нам предъявят в течение месяца, их сумма будет сравниваться с лимитом ответственности и определяться коэффициентом выплат. Не в полном объеме — да это так", — подтверждает начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса страховой компании Максим Максимкин.В лучшем случае люди получат по пять-шесть тысяч рублей, вне зависимости от потраченных сумм. Страховые финансовые гарантии у "Натали Турс" не соответствуют количеству проданных путевок. Так туроператоры минимизируют свои затраты."Когда они заключают договор, они данные дают за прошлый год. С третьего сентября действует новое правило, когда корректировать это надо будет ежеквартально. То есть законодательство меняется для того, чтобы исключить такие возможности для таких мошеннических действий", — поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.По словам специалистов, проблемы у "Натали Турс" начались не этим летом, а четыре года назад.- Включаем свет, он не включается.Кубинский отель, осень 2017 года. Деньги за проживание от "Натали Турс" до отеля не дошли.- Надо звонить туда, спросить у них, почему деньги не дошли до отеля.Однако деятельность туроператора не вызывала вопросов ни у Ростуризма, ни у министерства культуры. Претензии к "Натали Турс" росли лишь у бизнес-партнеров — демпинг, перекладывание ответственности, постоянная ложь."Мы считаем, что и сам менеджмент, и руководство компании могли бы немного по-другому вести себя, как с партнерами, так и со своими туристами", — выражал робкую надежду сооснователь сервиса бронирования билетов Эллин Толстов.В Ростуризме говорят, что с новыми правилами туристы получат больше гарантий. Возможно также, что из реестра исключат и другие компании. Известно, что в Минкультуры уже направлена просьба проверить еще несколько туроператоров.