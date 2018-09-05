Компания Microsoft выпустила новую версию видеомессенджера Skype со встроенной функцией записи звонков. Обновление доступно на всех платформах, за исключением Windows 10. До десятки апдейт доберется в течение ближайших недель, сообщается в официальном блоге.

Компания Microsoft выпустила новую версию видеомессенджера Skype со встроенной функцией записи звонков. Обновление доступно на всех платформах, за исключением Windows 10. До "десятки" апдейт доберется в течение ближайших недель, сообщается в официальном блоге.Чтобы сохранить звонок, понадобится нажать на значок с плюсом в нижней части экрана и выбрать пункт "Начать запись". На то, что запись началась, укажет появившийся наверху баннер. Его увидят все участники беседы.Если записывается видеовызов, будет захвачена картинка со всех экранов. Запись сначала сохраняется в облаке, а по завершении звонка отображается в общем чате. Собеседникам дается 30 дней, чтобы сохранить разговор, после чего запись будет автоматически удалена.Чтобы сохранить запись на ПК, нужно нажать на иконку с изображением трех точек в групповом чате, выбрать "Больше настроек", а далее — "Сохранить в папку загрузок". В мобильном приложении нужно задержать палец на звонке, открыть меню Skype и выбрать "Сохранить".Вместе с функцией сохранения звонков Microsoft готовит но дизайн мессенджера, без "историй". Также мобильную и ПК-версию Skype избавят от элементов, загромождающих пользовательский интерфейс.∎Microsoft опять переделает Skype читайте такжеВ приложении на нижней панели навигации останутся только три вкладки: Chats ("Чаты"), Calls ("Звонки") и Contacts ("Контакты"). На компьютере чаты, звонки, контакты и уведомления перенесут в верхний левый угол окна, дизайн станет "чище" и "проще", будет возвращена классическая синяя тема (Classic).