Аргентинский специалист Хосе Нестор Пекерман объявил об уходе с поста главного тренера футбольной сборной Колумбии. Об этом аргентинец сообщил на специально созванной пресс-конференции.

Аргентинский специалист Хосе Нестор Пекерман объявил об уходе с поста главного тренера футбольной сборной Колумбии. Об этом аргентинец сообщил на специально созванной пресс-конференции.Пекерман встал у руля колумбийской сборной в 2012 году. За время работы с командой он помог Колумбии добиться наивысшего результата: выхода в четвертьфинал чемпионата мира в 2014 году, который проходил в Бразилии. Под руководством Пекермана Колумбия выступала и на чемпионате мира в России. На российских полях колумбийцы добрались до 1/8 финала, где по пенальти уступили сборной Англии.Отметим, что 33Live.RuRu сообщали о том, что именно 68-летний Пекерман является главным претендентом на должность главного тренера сборной Аргентины. Ранее аргентинцы уволили Хорхе Сампаоли.