Во всех интервью Жасмин с удовольствием рассказывает про младших своих детей– 6-летнюю Маргариту и 2-летнего Мирона. Но никогда, кажется, не говорит, что от предыдущего брака у нее есть взрослый 21-летний сын Михаил. На открытии конкурса молодых исполнителей Новая волна в Сочи корреспондент Dni.Ru откровенно поговорил с артисткой о ее первенце.

Во всех интервью Жасмин с удовольствием рассказывает про младших своих детей– 6-летнюю Маргариту и 2-летнего Мирона. Но никогда, кажется, не говорит, что от предыдущего брака у нее есть взрослый 21-летний сын Михаил. На открытии конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи корреспондент Dni.Ru откровенно поговорил с артисткой о ее первенце.С первым мужем – бизнесменом Вячеславом Семендуевым – Жасмин прожила десять лет. В 1997 году у них родился сын Михаил, который решил не идти вслед за мамой в шоу-бизнес."Миша учится на четвертом курсе факультета Международных экономических отношений МГИМО, – рассказала певица. – Встает рано, приходит поздно, я ругаюсь на него, прошу не гулять по ночам (смеется). Он живет с нами – а как может быть у еврейской мамы иначе?!""С родным отцом у Миши прекрасные отношения, – продолжает Жасмин. – Они каждый день созваниваются, придумывают разные новые идеи. А каждое воскресенье проводят вместе. Миша помогает отцу и в работе – ездит с поручениями по делам, довозит его куда, если надо срочно добраться"."О том, чтобы стать артистом, сын никогда не думал, – уверяет Жасмин. – Хотя слух у него потрясающий. Когда ему было пять лет, мы начали заниматься фортепиано, пригласили на дом учителя музыки, чтобы посмотрел на мальчика – какие пальцы, хватает ли их длины для октав, что с ритмикой. И учитель сказал, что ребенок талантливый. Я была этому очень рада – мечтала, как буду приходить гости, а сын перед ними будет играть. Но Миша в итоге все это забросил, не захотел продолжать. Причем папа его в этом поддержал, сказал, что Миша никогда никаким артистом не будет – в семье хватит одной звезды".Жасмин клянется, что сын попала в МГИМО без блата и протекции: "Я никогда туда не приходила и там долго не знали, чей он сын". Там случилась странная, но показательная история. "Сын изначально поступил на бюджетное место, – признается певица. – Но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно. Я очень сильно возмущалась, а дедушка особенно кричал. Но в итоге мне пришлось мальчика поддержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе заплатить за обучение сына".Михаилу Семендуеву 21 год. Кажется, что уже можно и семьей обзаводиться. "Но он мне заявил: "Мама, еще долго ждать тебе придется!" – улыбается Жасмин.– У него много девушек. Но я поставила ему жесткий ультиматум: в дом приводить только жену. И желательно еврейскую".