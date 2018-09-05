Компания Яндекс объявила о запуске нового сервиса для корпоративных пользователей. Платформа Яндекс.Облако позволяет бизнесу хранить и обрабатывать информацию, используя технологии и мощности поисковика.

Компания "Яндекс" объявила о запуске нового сервиса для корпоративных пользователей. Платформа "Яндекс.Облако" позволяет бизнесу хранить и обрабатывать информацию, используя технологии и мощности поисковика.В рамках новой платформы "Яндекс" предоставляет масштабируемую виртуальную инфраструктуру, сервис управления популярными базами данных PostgreSQL, ClickHouse и MongoDB, а также собственные сервисы на основе технологий машинного интеллекта, включая распознавание речи SpeechKit и машинный перевод.Платформа "Яндекса" может использоваться для хранения любых объемов данных. Ресурсы выделяются по требованию: клиенты сами определяют конфигурацию виртуальных машин, тип базы данных и хранилища."Новая платформа позволяет решить эти задачи в короткие сроки и без больших вложений, — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе. — Она может стать хорошим дополнением или даже альтернативой собственной IT-инфраструктуре компании благодаря простоте в использовании, гибким ценам и доступности технологий Яндекса".В тестовом режиме "Яндекс.Облако" запустилось в апреле. Доступ к нему предоставляется по запросу. До конца 2018 года новая платформа станет открытой для всех.∎WhatsApp договорился о бесплатном пространстве в Google Drive читайте также"Яндекс.Облако" тестируют свыше 50 компаний, включая банк "Тинькофф", X5 Retail Group (владелец сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), S7 TechLab, "Битрикс24" и SkyEng.