Землетрясение мощностью толчков 5,5 балла запечатлели на камеру. Его эпицентр пришелся на место в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска.

Землетрясение мощностью толчков 5,5 баллазапечатлели на камеру. Его эпицентр пришелся на место в семикилометрах северо-западнее Катав-Ивановска.В квартирах местных жителей качаются люстры, падают предметы ислышится звон. ЧП попало на камеру наблюдения в супермаркете. На нем видно, какот подземных толчков валятся с полок товары. Ролик попал на YouTube и уже набралболее 25 тысяч просмотров.