Землетрясение мощностью толчков 5,5 балла
запечатлели на камеру. Его эпицентр пришелся на место в семи
километрах северо-западнее Катав-Ивановска.
Землетрясение мощностью толчков 5,5 балла
запечатлели на камеру. Его эпицентр пришелся на место в семи
километрах северо-западнее Катав-Ивановска.
В квартирах местных жителей качаются люстры, падают предметы и
слышится звон. ЧП попало на камеру наблюдения в супермаркете. На нем видно, как
от подземных толчков валятся с полок товары. Ролик попал на YouTube и уже набрал
более 25 тысяч просмотров.