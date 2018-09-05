Россия готовит покушение на политэмигранта, оперную певицу
Марию Максакову. Информацией, полученной из достоверных источников,
поделился депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
Россия готовит покушение на политэмигранта, оперную певицу
Марию Максакову. Информацией, полученной из "достоверных источников",
поделился депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
Служба безопасности Украины уже поставлена в известность о
подготовке "нового политического убийства-теракта". Инициаторы акции
– российские спецслужбы, заверяет подписчиков своего аккаунта в Facebook Игорь
Мосийчук.
"Только что получил информацию, что ФСБ готовит в Киеве
убийство российского политэмигранта, экс-депутата Госдумы, известной певицы
Марии Максаковой", – написал парламентарий. Он предполагает, что это
"ответка" за убитого в Донецке главу самопровозглашенной ДНР
Александра Захарченко. Еще Мосийчуку известно, что свалить это политическое
убийство хотят на украинских националистов.
Максакова проживает сейчас в Киеве. Ее супруга, Дениса
Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре украинской столицы. Бывший
депутат бежал из России на Украину в 2016-м вместе с женой. Российские
правоохранители отъезд Вороненкова объясняли попыткой скрыться от следствия:
его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
Мосийчук напомнил о появившейся в соцсетях видеозаписи, в
которой некто Игорь Громов выступил с обращением к певице от имени "украинских
патриотов". Активист требует, чтобы Мария Максакова в течение 72 часов
покинула территорию Украины. В противном случае "агенту Путина"
угрожают расправой – если, по словам Громова, ее раньше не ликвидируют "сотрудники
российских спецслужб".