Россия готовит покушение на политэмигранта, оперную певицу Марию Максакову. Информацией, полученной из достоверных источников, поделился депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Россия готовит покушение на политэмигранта, оперную певицуМарию Максакову. Информацией, полученной из "достоверных источников",поделился депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.Служба безопасности Украины уже поставлена в известность оподготовке "нового политического убийства-теракта". Инициаторы акции– российские спецслужбы, заверяет подписчиков своего аккаунта в Facebook ИгорьМосийчук."Только что получил информацию, что ФСБ готовит в Киевеубийство российского политэмигранта, экс-депутата Госдумы, известной певицыМарии Максаковой", – написал парламентарий. Он предполагает, что это"ответка" за убитого в Донецке главу самопровозглашенной ДНРАлександра Захарченко. Еще Мосийчуку известно, что свалить это политическоеубийство хотят на украинских националистов.Максакова проживает сейчас в Киеве. Ее супруга, ДенисаВороненкова убили 23 марта 2017 года в центре украинской столицы. Бывшийдепутат бежал из России на Украину в 2016-м вместе с женой. Российскиеправоохранители отъезд Вороненкова объясняли попыткой скрыться от следствия:его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.Мосийчук напомнил о появившейся в соцсетях видеозаписи, вкоторой некто Игорь Громов выступил с обращением к певице от имени "украинскихпатриотов". Активист требует, чтобы Мария Максакова в течение 72 часовпокинула территорию Украины. В противном случае "агенту Путина"угрожают расправой – если, по словам Громова, ее раньше не ликвидируют "сотрудникироссийских спецслужб".