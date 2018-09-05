Проломив стену сарая, ранее судимый мужчина проник внутрь и похитил переднее крыло автомобиля, после чего сдал его в пункт приема металла.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что рано утром 22 августа текущего года подозреваемый, проходя мимо сараев, расположенных во дворе дома на улице Московская в городе Муром, проломив ногой стену одного из них, проник внутрь и похитил переднее крыло автомобиля, после чего сдал его в пункт приема металла.Безработный местный житель, задержанный оперативниками уголовного розыска, дал признательные показания. В настоящее время похищенное имущество изъято из пункта приема металла и возвращено владельцу.