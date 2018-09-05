Слова благодарности – следователю и оперуполномоченному уголовного розыска Александровского ОМВД.

На имя начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина поступило письмо от жительницы города Александрова со словами благодарности в адрес следователя и оперуполномоченного уголовного розыска Отдела МВД России по Александровскому району:«Выражаю благодарность следователю А.В. Богачеву и оперуполномоченному В.Н. Чубарову за профессионализм, компетентность и оперативность в работе.В начале августа текущего года мной был утерян мобильный телефон. За помощью я обратилась в местный отдел полиции. Внимательно выслушав меня, сотрудники, уточнив все обстоятельства, уже через полтора часа установили место, где был утерян телефон. Смартфон был оперативно возвращен мне.Еще раз благодарю полицейских за быстрое разрешение проблемы».