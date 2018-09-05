05.09.2018

2018-09-05 10:35:38

Жительница Башкирии зарезала подругу во время застолья

В правоохранительные органы Башкирии поступила информация об обнаружении в квартире одного из домов в городе Октябрьский тела 40-летней женщины, передает портал

. В ходе расследования было установлено, что погибшая гостила у своей подруги 32-летней подруги, и они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт. Хозяйка квартиры схватила нож и ударила им в область шеи своей гостьи. От полученного ранения та скончалась на месте. Подозреваемая задержана. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.