Экс-участник телестройки Ильи Гажиенко не поехал проститься с умирающей сестрой. Между родственниками был конфликт.

Экс-участник телестройки Ильи Гажиенко не поехал проститьсяс умирающей сестрой. Между родственниками был конфликт.Много месяцев старшая сестра Ильи – Елена боролась с тяжелымнедугом. Неделю назад девушка попала в реанимацию. Медики оценивали еесостояние как критическое, но сделали все чтобы сохранить ей жизнь, однако спасти еене удалось. Сегодня, 5 сентября, Гажиенко не стало.Родственница звезды "Дома-2" не хотела, чтобы ее жалели,поэтому скрывала болезнь. Старалась не афишировать детали недуга, оттого ее кончина стала громом среди ясного неба.О смерти Елены сообщила возлюбленная брата Ильи – Диларам Сапарова. Она написала об этом всвоем Instagram. "Сегодня мы потеряли самого светлого и дорогого сердцучеловека @elenagajienko она была чистой и искренней. Спасибо всем кто за неемолился и был с нами в эти тяжёлые дни. Мы вам безмерно благодарны. Покойся смиром моя девочка😭.Мои добрые люди я буду каждому из вас благодарна,если вы поставите свечу ей вХраме или помолитесь об её упокоение! Спасибо всем за поддержку! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – рассказала девушка в микроблоге.Елена была госпитализирована вКазахстане, поэтому отец девушки не смог увидеть дочь перед смертью – мужчине запрещеныперелеты. А вот с братом Ильей они не общались вообще.По словам Диларам, Лена знатьне хотела брата. Она это не скрывала, много раз говорила и открыто писала в Сети."Он не прилетел до сих пор, а только требовал отчет, что и как! Мы ему сказали:считаешь нужным, прилетай, тебя встретят", – сообщила женщина. Чтоименно стало причиной конфликта между родственниками неизвестно.Интернет-обыватели уже поспешили обвинить Илью в том, что он уделяет недостаточно внимания своей семье. Последние несколько дней он провел на отдыхе в Крыму. Некоторые подозревают, что Ольга не дает им общаться с родственниками, но, скорее всего, это просто домыслы.