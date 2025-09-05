28 маршрут, уже в обновленном варианте, не теряет надежды найти своего перевозчика. 5 сентября на официальном сайте Госзакупок появилась информация о проведении повторного аукциона по поиску

28 маршрут, уже в обновленном варианте, не теряет надежды найти своего перевозчика. 5 сентября на официальном сайте Госзакупок появилась информация о проведении повторного аукциона по поиску компании, которая будет обслуживать маршрут. Заявку на участие в тендере потенциальным транспортным организациям предлагают подать до 12-го числа этого месяца. Предыдущая попытка отыскать маршруту хозяина не увенчалась успехом –