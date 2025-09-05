Во Владимире сотрудники муниципального ЦУГД продолжают восстанавливать дорожное покрытие. Сейчас На Нижней Дубраве проводятся плановые работы по ремонту мелких повреждений дороги с

Во Владимире сотрудники муниципального ЦУГД продолжают восстанавливать дорожное покрытие. Сейчас На Нижней Дубраве проводятся плановые работы по ремонту мелких повреждений дороги с помощью струйно-инъекционного метода. Игорь Ефремов, официальный представитель ЦУГД г. Владимира Это такая технология, когда ямы заделываются смесью щебня и асфальтовой эмульсией. В день 2-3 машины БЦМ, такие выходят. Когда у них заканчиваются смеси,