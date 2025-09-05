Путин рассказал, когда пройдет форум по искусственному интеллекту.

Форум по искусственному интеллекту (ИИ) пройдет ближе к концу 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)."Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных. Конечно, с учетом требований конфиденциальности и безопасности такого оборота мы об этом все время говорим", – отметил он.Российский лидер пообещал вернуться к этой теме на форуме по ИИ. Глава государства также призвал правительство подготовить по нему предложения.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что российские сервисы искусственного интеллекта сопоставимы по качеству с зарубежным ChatGPT. Он напомнил, что в 2022 году сервис запустился с ограниченным доступом для россиян.Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. Кроме того, он обращал внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.