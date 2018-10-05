Месяц на устранение нарушений. После нашего сюжета Госжилинспекция провела проверку в посёлке Ставрово.

Месяц на устранение нарушений. После нашего сюжета Госжилинспекция провела проверку в посёлке Ставрово. Один из жителей дома № 134 по улице Октябрьская пожаловался на отвратительное состояние балконов.Они повреждены до арматуры. Сквозь балконные плиты можно увидеть небо. Госжилинспекция, выехав на место, с этим согласилась. Управляющей компании выдано предписание - устранить нарушения в содержании дома до 1 ноября 2018 года.