В Иркутске подросток сбил 50-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была доставлена в больницу с переломами. А нарушителя вскоре нашли: выяснилось, что машину он купил самостоятельно на сэкономленные деньги.

В Иркутске 3 октября на пешеходном переходе была сбита 50-летняя женщина. Водитель, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Пострадавшая была доставлена в больницу с переломами.Вскоре виновника аварии нашли — к изумлению полицейских им оказался 15-летний подросток. По его словам, в день столкновения он ехал на своей машине в школу. Внезапно отказали тормоза, и чтобы не врезаться, он выехал на встречную полосу и сбил женщину, столь неудачно оказавшуюся у него на пути. Скрылся с места аварии он от растерянности и испуга.Конечно, подросток ездил без прав. Свой автомобиль — выпущенные в прошлом веке видавшие виды "Жигули" — он тайком от родителей приобрел на сэкономленные деньги.После аварии юноша бросил свою машину в одном из дворов. Позже ее нашли, когда один из очевидцев происшествия опубликовал в социальной сети информацию о марке, цвете и, самое главное, номере автомобиля.Найденный полицейскими подросток с родителями был доставлен в участок, допрошен и отпущен. Возбуждено административное расследование.