Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности после того, как 18 студентов педагогического колледжа в Татарстане отравились духами неизвестного происхождения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности" после того, как 18 студентов педагогического колледжа в Татарстане отравились духами неизвестного происхождения.Как передает РИА Новости, об этом проинформировали общественность в пресс-службе СКР по региону.Отмечается, что учащиеся Арского педагогического колледжа имени Тукая получили ингаляционное отравление, 16 из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это произошло после того, как одна из девушек студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения.После того, как врачи оказали необходимую помощь пострадавшим, их жизни ничего не угрожает.Следователи побывали на месте происшествия и взяли пробы воздуха, которые будут направлены на экспертизу.