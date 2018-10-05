05.10.2018

2018-10-05 11:50:57

29-летнему строителю в бункере для раствора оторвало руку

В Уфе на одной из городских строек 29-летний работник лишился руки. Как пишет конечность мужчине оторвало во время очистки бункера для перемешивания и выдачи раствора.



Из-за самозапуска установки руку зацепило шнеком, и работника дважды прокрутило внутри бункера. Мужчина выжил лишь чудом.