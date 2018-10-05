Возможности новой российской ракеты Калибр адмирал Джеймс Фогго назвал впечатляющими. Он отметил, что ракета может долететь до любой европейской столицы.

Возможности новой российской ракеты "Калибр" адмирал США Джеймс Фогго назвал впечатляющими, передает РИА Новости. Он отметил, что в случае запуска из Черного, Средиземного или Каспийского моря ракета может долететь до любой европейской столицы.22 августа корабли и подводные лодки России нанесли 100 ударов ракетами "Калибр" по позициям террористов в Сирии. Всего, по данным Минобороны, поражено 166 объектов.