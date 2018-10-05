Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин признан самым популярным хоккеистом Национальной хоккейной лиги. 33-летний россиянин возглавил список популярности на основе количества подписчиков в социальных сетях.

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан самым популярным хоккеистом Национальной хоккейной лиги. 33-летний россиянин возглавил список популярности на основе количества подписчиков в социальных сетях.Суммарное число фолловеров личных страничек россиянина в Twitter, Instagram и Facebook равняется 4,2 миллионам человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Sports Business Daily. Отмечается, что значительный прирост подписчиков произошел после завоевания "Вашингтоном" Кубка Стэнли.При этом аналитики также отмечают, что Овечкин является единственным хоккеистом лиги, чья аудитория в Instagram перевалила за миллион последователей – в данной соцсети его аудитория составляет 1,4 миллиона человек.Помимо Ови в список 15-ти наиболее популярных хоккеистов НХЛ также попал нападающий "Сент-Луис" Блюз" Владимир Тарасенко. Общее число его подписчиков составляет 580,400 человек.