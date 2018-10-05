Решение сената США признать голодомор 1932-1933 годов на Украине геноцидом – диверсия против исторической правды, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Решение сената США признать голодомор 1932-1933 годов на Украине геноцидом – диверсия против исторической правды, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.Депутат подчеркнул, что решение носит сугубо политический характер. Американские сенаторы, по его словам, "соглашаются на любые шаги, способные навредить России".Затулин указал, что американские парламентарии признают геноцид, только когда им это политически выгодно – так, геноцид армянского народа в Османской империи ими так и не был признан, поскольку США заинтересованы в участии Турции в НАТО.Депутаты Госдумы приняли специальное заявление по событиям 1932-1933 годов на Украине, но, подчеркнул Затулин, нет каких-либо свидетельство того, что местные органы советской власти "занимались специально тем, что морили" украинцев, основываясь на национальном признаке. Кроме того, напомнил он, количество русских, погибших в результате голода на Украине, сравнимо с числом погибших украинцев.В свою очередь, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что своим решением о признании голода геноцидом политические силы США оправдывают военную помощь Украине, и в основе принятой резолюции – не прошлое и история, а "исключительно нынешний антироссийский консенсус" американских законодателей.