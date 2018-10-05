Техническое состояние автобуса ЛиАЗ не могло стать причиной ДТП. На заводе-производителе заявили, что он был оснащен современным оборудованием. Жертвами ДТП под Тверью стали 13 человек.

Автобус, который столкнулся с маршруткой в Тверской области, был оснащен современным оборудованием, и его техническое состояние не могло стать причиной ДТП.В пресс-службе Ликинского автобусного завода, где в 2010 году был произведен "ЛиАЗ", рассказали РИА Новости, что он предназначен для междугородных и пригородных перевозок и оснащен "современными надежными агрегатами отечественного и иностранного производства". Неисправностей у автобуса не было зафиксировано. Машина принадлежала "Тверьавтотрансу" и обслуживалась компанией самостоятельно.Авария произошла возле поселка Некрасово около 7:50 по московскому времени. Микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и врезался в "ЛиАЗ". В результате погибли 13 человек, еще четверо получили травмы. Все погибшие находились в иномарке. Предполагаемый виновник ДТП — водитель Ford, который в момент столкновения разговаривал по мобильному телефону, — также в числе погибших.Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил свои соболезнования и потребовал навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Он напомнил, что сейчас ведется борьба с нелегальными перевозчиками. Власти закрывают все возможные лазейки, но "все равно остаются те, кто под видом заказных перевозок оказывает населению несертифицированные услуги". Он пообещал, что власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших.