Телеведущий Дмитрий Киселев получил почетное место в рейтинге благодаря Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Журналист хлестко раскритиковал певцов, что привлекло к его персоне повышенное внимание.

Телеведущий Дмитрий Киселев получил почетное место в рейтинге благодаря Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Журналист хлестко раскритиковал певцов, что привлекло к его персоне повышенное внимание.Гендиректор агентства "Россия сегодня" Киселев по статистике за сентябрь 2018 года оказался в пятерке самых цитируемых российских журналистов. Об этом сообщает компания “Медиология”.Такую популярность Дмитрий получил благодаря разгромной статье, которую он посвятил совместному детищу Киркорова и Баскова – клипу “Ибица”. "Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие", – написал он.Дмитрий сравнивал музыкальное видео артистов с “отвратительной мерзостью”. Именно это высказывание позволило журналисту занять столь высокое место. Примечательно, что этими словами Киселев не только размазал известных представителей шоу-бизнеса, но и подложил свинью некоторым коллегам – он обошел в их в “чарт-листе”.Добавим, что на первом месте рейтинга оказалась Маргарита Симоньян – главный редактор телеканала RT. Серебро получил главред радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов, после идет блогер Юрий Дудь, за ним спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Пятую строчку занял Дмитрий Киселев, который своим жестким высказыванием о “Ибице” подвинул телеведущего Владимира Соловьева на шестое место. Также в десятку попали: Ксения Собчак, Илья Варламов, Максим Шевченко и Василий Уткин. Об этом сообщает .