До конца года в регионе планируют построить и модернизировать свыше 100 объектов водоснабжения. Пока качество воды из-под крана - одна из главных проблем во многих районах. Ржавая, из-за высокого содержания железа она не годится для питья без дополнительной очистки. Кто уже экономит на фильтрах?

До конца года в регионе планируют построить и модернизировать свыше 100 объектов водоснабжения. Пока качество воды из-под крана — одна из главных проблем во многих районах. Ржавая, из-за высокого содержания железа она не годится для питья без дополнительной очистки. Кто уже экономит на фильтрах?Два крана: один для мытья посуды, второй, с мощным фильтром — для приготовления еды. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи без такого набора не могли обойтись ни в одной квартире. Пить без очистки то, что подавалось из центральных труб, люди не рисковали.- А сейчас — прозрачная, идеальная вода. Вот уже без фильтра обходимся.Ржавый цвет, мутность — непригодной для питья воду делало железо. Им очень насыщены подземные источники в Подмосковье. Процесс избавления от примесей технологически непростой и проводится теперь на новых и модернизированных станциях.Очистка воды от железа происходит в специальных установках. На выходе после фильтрации его содержание даже меньше предельно допустимых норм, а вода получается прозрачной и абсолютно безопасной.Еще часть жителей Железнодорожного пьет теперь воду из Владимира — система водоснабжения была спроектирована еще в советское время, но реализована только сейчас. На станциях построены дополнительные резервуары, запас воды увеличен в два раза.- Вода, сами видите, идеальная — вкусно!"Сегодня система загружена на 83 процентов. Ключевая точка, где наиболее ждали чистую питьевую воду — конечно, Железнодорожный микрорайон Балашихи, где единоразово 156 тысяч населения получило чистую питьевую воду", — говорит министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.А это Можайск: еще совсем недавно воду из крана не то что пить — в хозяйстве использовать было страшно."Для того, что постирать светлые вещи, свои и ребенка, я ездила за город к родителям. Потому что там другая вода, помягче, и белые вещи оставались белыми", — рассказывает Светлана Базина.Вода подавалась в квартиры прямо из скважины по старой, примитивной схеме. Контроль содержания железа здесь теперь — каждые сутки. Показатель воды до фильтрации превышает норму в 10 раз.- На данный момент это где-то 0,03.- То есть, практически ничего?- Да, около нуля.Окисление железа происходит в биореакторе, дальше в твердых частицах оно оседает в фильтрах. Чистая вода с этой станции идет половине жителей Можайска — это девять тысяч кубов воды. Всего же за годы реализации программы "Чистая вода" ею обеспечили полтора миллиона жителей Подмосковья."Самые маленькие населенные пункты, где проживает менее ста человек, нуждаются еще в дополнительных инвестициях. Там мы уже будем точечно настраивать в 2019 году, продолжим до финальной стадии эту программу, чтобы в принципе в Подмосковье все могли пользоваться чистой водой", — обещает губернатор Московской области Андрей Воробьев.За пять лет уже построили двести новых станций очистки воды. Еще через пять все жители Подмосковья получат чистейшую питьевую воду.