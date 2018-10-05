Большегруз Вольво раздавил Газель. ДТП произошло в пятницу утром в Александровском районе около 9 часов 45 минут на 96-м километре трассы М-8 .

Большегруз "Вольво" раздавил "Газель". ДТП произошло в пятницу утром в Александровском районе около 9 часов 45 минут на 96-м километре трассы М-8 . По предварительным данным, виноват водитель большегруза. Выезжая с второстепенной дороги, он не предоставил "Газели" преимущество в движении. Она шла по главной дороге. В результате, два пассажира, находившиеся в "ГАЗели", скончались на месте ещё до приезда Скорой помощи. А водитель автомашины "ГАЗ" доставлен в больницу. Шофёр фуры не пострадал.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области: "В данном ДТП травмы получил водитель автомашины "Газель". Он госпитализирован. Кроме этого, травмы, несовместимые с жизнью, получили ещё два пассажира автомашины "ГАЗель". Данные их в настоящий момент устанавливаются. Назначено проведение доследственной проверки".