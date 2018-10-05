Следственным управлением СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и автобуса в Тверской области, в которой погибли 13 человек.

Следственным управлением СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и автобуса в Тверской области, в которой погибли 13 человек, передает ТАСС.В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК РФ.ДТП произошло в пятницу утром на 15-м км трассы Тверь — Ржев в результате лобового столкновения автобуса и микроавтобуса Ford Transit. Согласно последним данным, погибли 13 человек. Четверых пострадавших уже доставили в больницу, среди них и водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии."Водитель автомобиля Ford осуществлял незаконные перевозки. Предварительно, он является виновником аварии, так как выехал на полосу встречного движения", — сказали в пресс-службе.Стали известны имена погибших в результате аварии. Все жертвы были пассажирами маршрутки, большинство погибших — женщины: Надежда П., Зинаида Ч., Валентина Б., Нина Б., Андрей С., Александр Б., Наталья Л., Марина С., Ольга Г., Елена К., Наталья С.В результате лобового столкновения у микроавтобуса полностью смят капот и часть кузова, выбиты все стекла. У автобуса также выбита лобовая часть, удар пришелся на водительское место. Сотрудники экстренных служб — спасатели, пожарные, сотрудники ГАИ и скорой помощи работают на месте ЧП.МЧС направило в Тверскую область группу психологов для помощи семьям погибших.В связи с аварией открыта горячая линия — 8(4822)39-99-99.