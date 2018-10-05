В прошлом месяце Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк Югра, однако бывшее
руководство кредитной организации не намерено опускать руки и собирается
продолжать борьбу. О дальнейших планах акционеров рассказал
экс-председатель правления Югры Дмитрий Шиляев.
В прошлом месяце Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк "Югра", однако бывшее
руководство кредитной организации не намерено опускать руки и собирается
продолжать борьбу. О дальнейших планах акционеров рассказал
экс-председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев.
Решение о признании банка банкротом арбитраж принял 25 сентября. Но, как отметил Шиляев,
борьба за "Югру" на этом не закончится. "Борьба продолжается, и впереди
у нас рассмотрение этого вопроса в суде вышестоящей инстанции", -
сказал бывший председатель правления кредитной организации в интервью изданию.
Что касается введения в банке ,
то это разбирательство не касается вопроса об отзыве лицензии,
подчеркнул банкир. По его словам, суд пока не принял фатального решения,
поэтому акционеры кредитного учреждения по-прежнему намерены вернуть
ему лицензию и решить те проблемы, которые возникли у вкладчиков.
Шиляев
подчеркнул, что акционеры банка готовы компенсировать
клиентам суммы депозитов, которые они потеряли из-за действий
регулятора. "План главного акционера заключается в том, что вкладчики-превышенцы становятся держателями бумаг "Югры" в соответствии с размером утраченных средств", – пояснил банкир.
Таким образом обязательства "Югры" конвертируются в ее капитал, после чего банк обратный выкуп акций, который, по подсчетам бывшего председателя правления кредитного учреждения, продлится не более двух с половиной лет. Однако 2,5 года – крайний срок, отметил он, и акционеры постараются сделать это быстрее.
При этом Шиляев подчеркнул, что в своем к ЦБ, датированное прошлым годом, вкладчики говорили о применении именно механизма bail-in, а не процедуры банкротства.
Как показывает практики, после признания несостоятельности кредитной
организации ее вкладчики, причем как физические лица, так и бизнес,
возвращают не более 3-10% утраченных средств.
Акционирование даст возможность полностью возместить потери клиентов, уверен
бывший председатель правления банка. "Наша главная задача на данный
момент – не допустить банкротства банка,
добившись необходимого решения в
судебной системе, и при исполнении этого условия мы гарантируем полный
возврат всех денежных средств 35 тысячам вкладчиков", – сказал Шиляев.
В
распоряжении акционеров, заявил он, большое количество фактов,
доказывающих недобросовестность ЦБ, который своими действиями, по сути,
спровоцировал отзыв лицензии у "Югры". Свои обвинения в адрес регулятора
бывшее руководство кредитного учреждения собирается подкрепить
независимой экспертизой. Кроме того, акционеры намереваются привлечь
компетентных специалистов к оценке активов банка. "Остановить
банкротство в кассации вполне реально, и мы над этим работаем", -
подчеркнул Шиляев.
Что
касается "дыры" в капитале банка, которая, по некоторым сведениям,
оценивается в 143 миллиарда рублей, то ее формирование произошло во
время работы временной администрации, уверен Шиляев. "Она (временная администрация. – Прим. Ред.)
трижды занижала капитал и с помощью манипуляций образовала в нем
пропасть почти на полтораста миллиардов", – бывший
председатель правления "Югры".
По
его словам, до появления в банке представителей Агентства по
страхованию вкладов (АСВ), капитал кредитной организации был
положительным. Более того, добавил Шиляев, банк соблюдал все нормативы и четко выполнял предписания финансового регулятора, что впоследствии признали и в самом ЦБ.
Говоря об одной из претензий к "Югре", касающейся плохого качества кредитного портфеля, Шиляев подчеркнул,
что проблем с заемщиками у банка никогда не было, все займы
обслуживались в нормальном режиме. С его слов, стремительное ухудшение
кредитного портфеля произошло именно в ходе работы временной
администрации. "Могу предположить, временная администрация просто не
смогла или не захотела договориться с заемщиками о своевременном
погашении долга или его реструктуризации", – рассуждает банкир.
Шиляев
подчеркнул, что все акционеры "Югры", в том числе Алексей Хотин,
настроены на то, чтобы возродить банк. Хотин, подчеркнул бывший
председатель правления кредитной организации, готов сотрудничать с
государственными органами и открыт к диалогу с клиентами. "Вместе мы
обязательно найдем способы вернуть людям деньги, но для этого следует
одержать победу в суде, которая еще впереди", – резюмировал Шиляев.
Напомним,
временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была
введена в "Югре" в июле 2017 года. а в начале августа у банка была
отозвана лицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал
33-е место по размеру активов в банковской системе России. Пострадавшие
от действий ЦБ настаивают на том, что регулятор несколько раз нарушил
законодательство: в частности, когда отзывал лицензию у "Югры" и вводил в
банке временное управление.