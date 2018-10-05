В прошлом месяце Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк Югра, однако бывшее руководство кредитной организации не намерено опускать руки и собирается продолжать борьбу. О дальнейших планах акционеров рассказал экс-председатель правления Югры Дмитрий Шиляев.

В прошлом месяце Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк "Югра", однако бывшееруководство кредитной организации не намерено опускать руки и собираетсяпродолжать борьбу. О дальнейших планах акционеров рассказалэкс-председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев.Решение о признании банка банкротом арбитраж принял 25 сентября. Но, как отметил Шиляев,борьба за "Югру" на этом не закончится. "Борьба продолжается, и впередиу нас рассмотрение этого вопроса в суде вышестоящей инстанции", -сказал бывший председатель правления кредитной организации в интервью изданию.Что касается введения в банке ,то это разбирательство не касается вопроса об отзыве лицензии,подчеркнул банкир. По его словам, суд пока не принял фатального решения,поэтому акционеры кредитного учреждения по-прежнему намерены вернутьему лицензию и решить те проблемы, которые возникли у вкладчиков.Шиляевподчеркнул, что акционеры банка готовы компенсироватьклиентам суммы депозитов, которые они потеряли из-за действийрегулятора. "План главного акционера заключается в том, что вкладчики-превышенцы становятся держателями бумаг "Югры" в соответствии с размером утраченных средств", – пояснил банкир.Таким образом обязательства "Югры" конвертируются в ее капитал, после чего банк обратный выкуп акций, который, по подсчетам бывшего председателя правления кредитного учреждения, продлится не более двух с половиной лет. Однако 2,5 года – крайний срок, отметил он, и акционеры постараются сделать это быстрее.При этом Шиляев подчеркнул, что в своем к ЦБ, датированное прошлым годом, вкладчики говорили о применении именно механизма bail-in, а не процедуры банкротства.Как показывает практики, после признания несостоятельности кредитнойорганизации ее вкладчики, причем как физические лица, так и бизнес,возвращают не более 3-10% утраченных средств.Акционирование даст возможность полностью возместить потери клиентов, уверенбывший председатель правления банка. "Наша главная задача на данныймомент – не допустить банкротства банка,добившись необходимого решения всудебной системе, и при исполнении этого условия мы гарантируем полныйвозврат всех денежных средств 35 тысячам вкладчиков", – сказал Шиляев.распоряжении акционеров, заявил он, большое количество фактов,доказывающих недобросовестность ЦБ, который своими действиями, по сути,спровоцировал отзыв лицензии у "Югры". Свои обвинения в адрес регуляторабывшее руководство кредитного учреждения собирается подкрепитьнезависимой экспертизой. Кроме того, акционеры намереваются привлечькомпетентных специалистов к оценке активов банка. "Остановитьбанкротство в кассации вполне реально, и мы над этим работаем", -подчеркнул Шиляев.Чтокасается "дыры" в капитале банка, которая, по некоторым сведениям,оценивается в 143 миллиарда рублей, то ее формирование произошло вовремя работы временной администрации, уверен Шиляев. "Она (временная администрация. – Прим. Ред.)трижды занижала капитал и с помощью манипуляций образовала в немпропасть почти на полтораста миллиардов", – бывшийпредседатель правления "Югры".Поего словам, до появления в банке представителей Агентства пострахованию вкладов (АСВ), капитал кредитной организации былположительным. Более того, добавил Шиляев, банк соблюдал все нормативы и четко выполнял предписания финансового регулятора, что впоследствии признали и в самом ЦБ.Говоря об одной из претензий к "Югре", касающейся плохого качества кредитного портфеля, Шиляев подчеркнул,что проблем с заемщиками у банка никогда не было, все займыобслуживались в нормальном режиме. С его слов, стремительное ухудшениекредитного портфеля произошло именно в ходе работы временнойадминистрации. "Могу предположить, временная администрация просто несмогла или не захотела договориться с заемщиками о своевременномпогашении долга или его реструктуризации", – рассуждает банкир.Шиляевподчеркнул, что все акционеры "Югры", в том числе Алексей Хотин,настроены на то, чтобы возродить банк. Хотин, подчеркнул бывшийпредседатель правления кредитной организации, готов сотрудничать сгосударственными органами и открыт к диалогу с клиентами. "Вместе мыобязательно найдем способы вернуть людям деньги, но для этого следуетодержать победу в суде, которая еще впереди", – резюмировал Шиляев.Напомним,временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов былавведена в "Югре" в июле 2017 года. а в начале августа у банка былаотозвана лицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал33-е место по размеру активов в банковской системе России. Пострадавшиеот действий ЦБ настаивают на том, что регулятор несколько раз нарушилзаконодательство: в частности, когда отзывал лицензию у "Югры" и вводил вбанке временное управление.