На 5 лет и 6 месяцев осужден бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков. Советский районный суд признал экс-чиновника виновным во взяточничестве, мошенничестве и подстрекательству к неправомерному доступу к компьютерной информации. Срок Сандаков будет отбывать в колонии строгого режима.

На 5 лет и 6 месяцев осужден бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков. Советский районный суд признал экс-чиновника виновным во взяточничестве, мошенничестве и подстрекательству к неправомерному доступу к компьютерной информации. Срок Сандаков будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 7 миллионов рублей.Следствие установило, что Николай Сандаков получил от директора частного охранного предприятия "Питон" взятку в виде установки систем видеонаблюдения жилого дома вице-губернатора, сообщает ТАСС. Оборудование и установка охранных систем обошлась не менее 1 миллиона 960 тысяч рублей. Взамен Сандаков помог директору ЧОП заключить госконтракт на охрану высшего должностного лица Челябинской области на выгодных для ЧОП условиях.Когда Сандаков был первым помощником губернатора Челябинской области в 2011 и 2012 годах, он обманов выманил у экс-сити-менеджера Озерска полтора миллиона рублей, пообещав посодействовать его назначению главой Магнитогорска.А в 2013 году Николай Сандаков заказал хакеру взлом эелектронных почтовых ящиков и личной переписки челябинского политолога и начальника одного из управлений челябинской обладминистрации. Организацию взлома электронной почты суд переквалифицировал на подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации. А в результате освободил экс-чиновника от наказания по этой статье в связи с истечением срока давности совершенного преступления.Приговором суда Николай Сандаков остался не доволен. Он пообещал обжаловать его.